GERENZANO – Un foglio lasciato sulle porte e mostrato per convincere i residenti ad aprire casa. È così che, giovedì 15 gennaio, alcuni truffatori hanno tentato di entrare nelle abitazioni del paese utilizzando un falso volantino con il logo del Ministero dell’Interno, millantando controlli ufficiali.

L’allarme è stato lanciato dal Comune di Gerenzano dopo le segnalazioni arrivate da diversi cittadini. Il documento, che riporta intestazioni e richiami normativi, invita gli eventuali non residenti a lasciare le abitazioni e annuncia presunti controlli da parte delle autorità, con tanto di richieste di documenti e riferimenti a sanzioni penali. Si tratta però di un falso, utilizzato come pretesto per farsi aprire la porta.

Nel volantino compaiono frasi come “Ai sensi dell’art. 650 c.p. si comunica ai cittadini quanto segue” e l’invito a presentare “documento di identità con foto e specificato indirizzo di residenza” o “documento di locazione o contratto di affitto”. Indicazioni che nulla hanno a che vedere con reali controlli istituzionali.

Il Comune è stato chiaro: “È una truffa, non apriamo la porta di casa agli sconosciuti e prestiamo la massima attenzione”. L’invito è quello di informare parenti, amici e vicini, in particolare le persone più anziane.

In caso di necessità è possibile contattare la polizia locale comunale allo 02 96399128 o al 347 3615414, le forze dell’ordine al numero unico 112, la caserma dei carabinieri di Cislago allo 02 96382263 o quella di Saronno allo 02 96367000.

