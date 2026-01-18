SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 17 gennaio, spiccano il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali a Sant’Antonio, un furto con raggiro in un centro commerciale e i primi movimenti politici in vista delle elezioni a Origgio. Tanta attenzione anche per l’iniziativa dell’assessora Lucy Sasso e per l’evento della Gioeubia a Saronno.

A Sant’Antonio non sono mancati gli amici a quattro zampe: cani di tutte le razze e tre gatti hanno ricevuto la benedizione durante la cerimonia tradizionale, accompagnata da una nutrita partecipazione di cittadini.

Al centro commerciale è andato in scena un colpo fulmineo: dopo aver tagliato la gomma dell’auto per distrarre il proprietario, i ladri gli hanno svaligiato la casa mentre lui era impegnato a risolvere il guasto.

Origgio si prepara a tornare alle urne: cresce l’apprezzamento per il sindaco uscente Regnicoli, ma resta l’incognita sulla coalizione che lo sosterrà, aprendo a nuovi scenari nel panorama politico locale.

In piazza Libertà a Saronno andrà in scena la Gioeubia: uno spettacolo di luci e fuoco ha salutato l’inverno

Dopo 200 giorni da assessora, Lucy Sasso ha invitato la cittadinanza a un confronto pubblico per fare un bilancio del suo operato e ascoltare proposte e critiche, aprendo a un dialogo diretto con i cittadini.

