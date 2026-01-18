I più letti di ieri I più letti di ieri: benedizione degli animali, furto con raggiro e l’assessora Sasso pronta ad incontrare i cittadini
18 Gennaio 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 17 gennaio, spiccano il tradizionale appuntamento con la benedizione degli animali a Sant’Antonio, un furto con raggiro in un centro commerciale e i primi movimenti politici in vista delle elezioni a Origgio. Tanta attenzione anche per l’iniziativa dell’assessora Lucy Sasso e per l’evento della Gioeubia a Saronno.
A Sant’Antonio non sono mancati gli amici a quattro zampe: cani di tutte le razze e tre gatti hanno ricevuto la benedizione durante la cerimonia tradizionale, accompagnata da una nutrita partecipazione di cittadini.
Dalmata, shiba inu, labrador, beagle e 3 gatti: a Sant’Antonio la benedizione degli animali
Al centro commerciale è andato in scena un colpo fulmineo: dopo aver tagliato la gomma dell’auto per distrarre il proprietario, i ladri gli hanno svaligiato la casa mentre lui era impegnato a risolvere il guasto.
Tagliano la gomma per distrarlo e gli svaligiano la casa: colpo lampo al centro commerciale
Origgio si prepara a tornare alle urne: cresce l’apprezzamento per il sindaco uscente Regnicoli, ma resta l’incognita sulla coalizione che lo sosterrà, aprendo a nuovi scenari nel panorama politico locale.
Origgio torna alle urne: centrodestra apprezzamenti per Regnicoli, incognita coalizione
In piazza Libertà a Saronno andrà in scena la Gioeubia: uno spettacolo di luci e fuoco ha salutato l’inverno
Saronno scopre la Gioeubia: spettacolo di luci e fuoco per salutare l’inverno e ritrovarsi come comunità
Dopo 200 giorni da assessora, Lucy Sasso ha invitato la cittadinanza a un confronto pubblico per fare un bilancio del suo operato e ascoltare proposte e critiche, aprendo a un dialogo diretto con i cittadini.
Saronno, 200 giorni da assessora: Lucy Sasso invita la città ad un confronto pubblico
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09