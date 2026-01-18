Limbiate

LIMBIATE – Il ritorno del tram a Limbiate compie nuovi passi concreti. La nuova tranvia Milano–Limbiate, che collegherà il capolinea della M3 Comasina con l’ospedale di Limbiate, entra in una fase sempre più operativa dopo l’avvio dei cantieri nei mesi scorsi proprio in territorio limbiatese.

Il progetto, illustrato recentemente dai tecnici di MM anche al Comune di Cormano, è in fase di approvazione esecutiva e dovrebbe essere pronto entro aprile 2026. L’opera ha un valore complessivo di circa 180 milioni di euro e rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità del nord Milano e della Brianza.

In attesa del via libera definitivo, sono già in corso le attività preparatorie: la linea aerea esistente è stata rimossa e a breve partiranno le operazioni di bonifica bellica lungo il tracciato. Una volta approvato il progetto esecutivo, i lavori veri e propri inizieranno da Limbiate e avranno una durata stimata di circa quattro anni, con conclusione prevista per la primavera 2029. La futura linea garantirà una frequenza di passaggio di 8-10 minuti, offrendo un collegamento rapido e continuo con la metropolitana M3, oltre a interventi di sicurezza stradale, nuova segnaletica e tratti di pista ciclabile lungo il percorso. Un passo decisivo verso una mobilità più efficiente e sostenibile per Limbiate e il suo territorio.

