SARONNO – Domenica 18 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi sin dal mattino, accompagnati da deboli piogge intermittenti. Nelle ore centrali della giornata si prevede un temporaneo assorbimento dei fenomeni, con cieli comunque coperti e condizioni prevalentemente asciutte. In serata sono attese nuove deboli precipitazioni, con un accumulo previsto nell’ordine di 0.9 mm.

Le temperature rimarranno contenute, con valori massimi attorno agli 8°C e minime stabili sui 6°C. I venti soffieranno con intensità moderata, inizialmente da Est-Sudest al mattino e successivamente da Est nel corso del pomeriggio. Non sono previste allerte meteo attive sulla zona.

A livello regionale, la Lombardia si presenta sotto cieli coperti o molto nuvolosi, ma con fenomeni generalmente deboli e distribuiti in modo irregolare. Le basse pianure, inclusa l’area di Saronno, vedranno prevalentemente nubi senza precipitazioni significative, mentre su Prealpi e Orobie sono attese deboli piogge e nevicate serali in quota.

