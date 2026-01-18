Calcio

SARONNO – E’ sicuramente Arconatese-Fbc Saronno il match clou del calcio locale per quanto riguarda la giornata odierna, ma il calendario propone anche diverse altre sfide di particolare interesse. In Promozione spicca la sfida dell’Universal Solaro alla capolista Aurora, in Prima categoria la Gerenzanese è ospite della capolista Atletico Schiaffino.

In serie D, 3′ di ritorno, attesa per il debutto del saronnese mister Giuliano Melosi sulla panchina del Novaromentin che nel girone A ospita il Chisola; nel girone B c’è Varesina-Nuova Sondrio con arbitro Paolo Zantedeschi di Verona (assistenti Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e Giovanni D’Amico di Lamezia Terme).

Nelle categorie inferiori si è alla 2′ di ritorno. In Eccellenza Arcellasco-Ardor Lazzate con arbitro Yasser Garraoui di Pordenone (Miki Ravelli di Bergamo e Francesco Faracchio di Busto Arsizio), Arconatese-Fbc Saronno con arbitro Paolo Bruscagin di Gallarate (Matteo Orsogna di Milano e Francesco Martucci di Busto Arsizio), Caronnese-Magenta con arbitro Giammarco Raimondo di Taranto (Enrico Giordano di Lodi e Pietro Rubino di Cinisello Balsamo).

In Promozione nel girone B Castello Cantù-Rovellasca 1910 con arbitro Enrico Anselmi di Milano (Silvia Tarantini di Milano e Matteo De Francesco di Como), nel girone C Accademia Vittuone-Sc United con arbitro Davide Micheletti di Brescia (Gianluigi Scazzoso di Legnano e Andrea Santarsiero di Busto Arsizio), Aurora-Universal Solaro con arbitro Davide Pedrinelli di Chiari (Reda Assab di Como e Nicola Belotti di Chiari), Gallarate-Ceriano Laghetto con arbitro Nicolò Chiappa di Milano (Roberto Fraggetta di Milano e Valentino Stampone di Milano).

In Prima categoria nel girone A Tradate Abbiate-Brebbia con arbitro Giuseppe Fortunato di Gallarate; nel girone B Atletico Schiaffino-Gerenzano con arbitro Gabriele Cersosimo di Milano.

In Seconda categoria girone R ieri Dal Pozzo-Ardor Bollate; oggi Legnanese-Pro Juventute con arbitro Alessandro Oldani di Legnano e Union Oratori Castellanza-Amor sportiva con arbitro Alessandro Scianna di Busto Arsizio. Nel girone S Aurora Desio-Cgds Misinto con arbitro Pietro Alberto Tagliabue di Monza e Cogliatese-Cassina Nuova con arbitro Salvatore Di Roberto di Monza,

In Terza categoria Airoldi Origgio-Speranze Primule con arbitro Davide Minini di Legnano e E uipe Garibaldi-Arluno con arbitro Nicola Franchi di Saronno.

