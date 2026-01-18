Calcio

CESATE- Giornata ricca di spunti per le squadre coinvolte, a partire dall’Aurora Cantalupo, che conquista tre punti preziosi superando di misura l’Universal Solaro. Una partita equilibrata e combattuta viene decisa nella ripresa dalla rete di Bianchi, che premia la maggiore concretezza dei padroni di casa. Per il Solaro resta il rammarico di una prova generosa, ma non sufficiente per evitare la sconfitta. Stop anche per il Ceriano Laghetto, che sul campo del Gallarate passa in vantaggio a inizio secondo tempo con Martirani ma subisce la rimonta avversaria, uscendo sconfitto dopo una gara intensa e combattuta. Prestazione invece di grande spessore per lo SC United, che domina in trasferta contro l’Accademia Vittuone imponendosi con un netto 4-0: un successo costruito già nel primo tempo e consolidato nella ripresa, che conferma solidità, organizzazione e ottimo momento di forma dei biancoblu.

Promozione – Girone C – Risultati e marcatori

Accademia Vittuone–SC United 0-4 Reti: 8′ pt Sperti, 35′ pt Musazzi, 14′ st Carnelli, 15′ st Musazzi

Aurora Cantalupo–Universal Solaro 1-0 Reti: 22′ st Bianchi

Castanese–Luino 2-3 Reti: 2′ pt Bigoni (L), 18′ pt Boiano (C), 29′ pt Lercara (L), 13′ st Lercara (L), 19′ st Ruggeri (C)

Gallarate–Ceriano Laghetto 2-1 Reti: 9′ st Martirani (C), 20′ st Guarda (G), 24′ st Leontini (G)

Gavirate–Accademia Inveruno 1-0 Reti: 9′ pt Mastromatteo

Ispra–Vighignolo 0-0

Morazzone–Canegrate 1-1 Reti: 6′ pt Mignosi (C), 23′ pt Zani (M)

Verbano–Accademia BMV 1-1 Reti: 36′ pt Cornelli (V), 45′ pt Riccobono (A)