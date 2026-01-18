Sport

ROVELLASCA – Il 2026 dell’atletica leggera si apre nel segno di Veronica Catapano. L’atleta, colonna portante della “Road Runner” di Milano, ha inciso il proprio nome negli annali dei campionati italiani indoor Aics, conquistando il gradino più alto del podio in una specialità per lei inedita.

La trasferta nelle Marche si è rivelata trionfale per la mezzofondista di Rovellasca. Nella categoria SF 50, Catapano ha dominato i 400 metri, chiudendo la prova con il tempo di 1’07”69 e ottenendo così il titolo di campionessa italiana. Nonostante fosse la sua prima partecipazione ufficiale in questa distanza, il risultato è stato immediato. La campionessa ha inoltre concesso il bis negli 800 metri indoor, fermando il cronometro a 2’43”58 e portando a casa un secondo, prestigioso oro nazionale.

L’atleta ha spiegato i motivi dietro questo recente cambio di casacca sportiva, precisando di essersi tesserata con la società Aics, la podistica Carsulae, proprio per poter prendere parte a questa specifica kermesse. Nonostante questa nuova parentesi agonistica intrapresa per mettersi alla prova, la Catapano ha ribadito la sua ferma volontà di rimanere legata alla sua storica società milanese, i Road Runner.

I successi di Ancona sono solo l’ultimo tassello di una carriera costellata di traguardi significativi. Proprio per questa costanza e per il valore dei risultati ottenuti, Rovellasca ha voluto omaggiare la sua campionessa. Nel corso dell’iniziativa “Rovellasca, cittadella dello sport“, il sindaco Sergio Zauli ha consegnato all’atleta una benemerenza sportiva, a testimonianza dell’orgoglio che l’intera comunità nutre per i suoi meriti agonistici.

(foto dal profilo Facebook di Veronica Catapano)

