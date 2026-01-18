iltra2

TRADATE – Ricordo e riflessione ad Hammamet, in Tunisia, per Salvatore Di Bartolo, insegnante e scrittore originario di San Fratello ma da tempo residente e attivo nel Tradatese. Nei giorni scorsi Di Bartolo ha visitato la tomba di Bettino Craxi, ex leader del Psi, sepolto proprio nella località tunisina dove trascorse gli ultimi anni della sua vita.

La visita si è inserita in un soggiorno ad Hammamet durante il quale Di Bartolo ha preso parte anche alla presentazione del volume Hammamet ricorda Bettino. Storie di rispetto, amicizia e gratitudine, libro del quale è co autore. L’incontro si è svolto venerdì 16 gennaio all’hotel Bel Azur, alla presenza di studiosi, giornalisti e testimoni che conobbero Craxi nel periodo dell’esilio tunisino. Il libro, pubblicato da Solfanelli, è firmato da Antonio Armini ed Ettore Minniti, con il coordinamento del progetto affidato a Salvatore Di Bartolo e Roberto Giuliano. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, la senatrice Stefania Craxi e Guembri Hamida, già collaboratore di Craxi ad Hammamet, mentre l’introduzione è stata curata da Francesco Morganti dell’Università di Urbino e la moderazione affidata al giornalista Aldo Torchiaro.

Un’occasione che ha unito il ricordo personale e storico alla presentazione di un’opera che intende offrire uno sguardo umano e diretto sulla figura di Bettino Craxi e sul suo rapporto con la Tunisia, luogo che ancora oggi resta centrale nella memoria politica italiana.

