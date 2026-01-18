Cronaca

SARONNO – Due incidenti stradali con feriti si sono verificati ieri in città, a distanza di poche ore l’uno dall’altro. In entrambi i casi le persone coinvolte hanno riportato lesioni di lieve entità.

Il primo episodio è avvenuto alle 16.50 in via Roma, dove si è verificato un incidente tra due auto. Coinvolta una donna di 42 anni, soccorsa da un’ambulanza e trasportata all’ospedale di Saronno in codice verde. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della ompagnia di Saronno per i rilievi.

Il secondo intervento è stato registrato alle 19 in via Cesati, dove un uomo di 51 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta dalla bicicletta. Anche in questo caso sono stati allertati i carabinieri. Il ferito è stato inizialmente valutato in codice giallo, ma dopo le cure sul posto è stato accompagnato all’ospedale di Saronno in codice verde. Sul posto anche l’auto-infermieristica.

In entrambi gli episodi le condizioni delle persone coinvolte non sono dunque risultate gravi.

