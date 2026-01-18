Varesotto

VARESE – Riparte l’attività del Punto Nuova Impresa (Pni) della camera di commercio di Varese, il servizio dedicato a chi desidera avviare una nuova impresa o trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale strutturato. Il nuovo ciclo di incontri, realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, prenderà il via con tre giornate di orientamento e approfondimento. Dopo quella tenuta lo scorso 14 gennaio, dedicata all’orientamento all’avvio di impresa, in programma due approfondimenti previsti per il 21 e 28 gennaio, pensati per offrire strumenti concreti, competenze e supporto qualificato.

Il prossimo mercoledì 21 gennaio, si terrò il laboratorio business model Canvas, uno strumento operativo per definire e strutturare il modello di business, mentre mercoledì 28 gennaio, l’incontro dedicato alle strategie di digital marketing, fondamentali per promuovere l’impresa e competere nei mercati contemporanei.

“Il punto nuova impresa, rappresenta uno strumento strategico per sostenere la nascita di nuove attività economiche sul nostro territorio – dichiara Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese – Accompagnare chi vuole fare impresa significa non solo fornire informazioni tecniche, ma anche creare consapevolezza, metodo e visione. Con questi incontri vogliamo offrire un supporto concreto a chi ha un’idea e il desiderio di trasformarla in un progetto sostenibile.”

Con la ripartenza del Pni, la Camera di Commercio di Varese conferma il proprio impegno nel favorire l’imprenditorialità, l’innovazione e lo sviluppo economico locale, mettendo a disposizione competenze, servizi e momenti di confronto dedicati agli aspiranti imprenditori.

Tutti gli incontri, a partecipazione gratuita, si svolgeranno in presenza nella sede della Camera di Commercio di Varese, previa iscrizione online al sito di Camera di Commercio di Varese:

