UBOLDO – Il Comune di Uboldo punta su trasparenza e partecipazione rendendo il Documento unico di programmazione e il bilancio comunale più accessibili ai cittadini. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è consentire una maggiore comprensione delle scelte politiche e amministrative, considerate un passaggio fondamentale per favorire la partecipazione alla vita pubblica.

Il Dup e il bilancio per il cittadino saranno consultabili a partire dalla fine di gennaio attraverso diversi canali. I documenti saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune, sull’app My Uboldo e sulla pagina Facebook ufficiale. È prevista inoltre la possibilità di consultazione in formato cartaceo direttamente presso il municipio.

L’iniziativa rientra in un percorso di comunicazione volto a rendere più chiari i contenuti finanziari e programmatici dell’ente locale. Il progetto è seguito dall’assessora alle finanze Antonella Nesci.

