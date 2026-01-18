Cronaca

UBOLDO – Grave incidente stradale nella serata di oggi lungo la provinciale Bustese, nel tratto che a Uboldo prende il nome di via 4 novembre. L’allarme è scattato poco dopo le 19.10, nella zona periferica al confine con Rescaldina, non distante da un centro commerciale.

Sul posto sono intervenuti l’elicosoccorso di Areu, quattro ambulanze e due auto mediche per uno scontro tra due auto che ha provocato quattro feriti. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, con la conseguente chiusura temporanea al traffico dell’arteria che collega Saronno a Busto Arsizio.

Secondo le prime informazioni fornite da Areu, tra i feriti ci sono un uomo di 25 anni, una donna di 20 anni, un uomo di 88 anni e una donna di 85 anni. Dopo le prime cure sul posto, i feriti sono stati trasportati agli ospedali di Legnano, Como Sant’Anna e Saronno, tutti in codice giallo e dunque non in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

(foto archivio)

