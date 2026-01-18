Varesotto

VARESE – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per il salvataggio di un cervo rimasto impigliato con le corna in un cavo metallico. L’episodio è avvenuto attorno alle 16.30 in via Cavour a Lozza.

Sul posto sono intervenuti gli operatori dei vigili del fuoco che, dopo l’arrivo del veterinario e la sedazione dell’animale, hanno provveduto a tagliare il cavo metallico permettendo di liberarlo in sicurezza. Conclusa l’operazione, il cervo è stato rilasciato in una zona boschiva adiacente, senza conseguenze. L’intervento si è svolto senza criticità e si è concluso positivamente.

(foto: il cervo che è stato salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco)

