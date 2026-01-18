Varese: cervo resta impigliato in un cavo, intervento dei vigili del fuoco
18 Gennaio 2026
VARESE – Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri per il salvataggio di un cervo rimasto impigliato con le corna in un cavo metallico. L’episodio è avvenuto attorno alle 16.30 in via Cavour a Lozza.
Sul posto sono intervenuti gli operatori dei vigili del fuoco che, dopo l’arrivo del veterinario e la sedazione dell’animale, hanno provveduto a tagliare il cavo metallico permettendo di liberarlo in sicurezza. Conclusa l’operazione, il cervo è stato rilasciato in una zona boschiva adiacente, senza conseguenze. L’intervento si è svolto senza criticità e si è concluso positivamente.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto: il cervo che è stato salvato grazie all’intervento dei vigili del fuoco)
18012026