Volley serie B: Caronno torna in vetta, Saronno vincente
18 Gennaio 2026
CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Ets Caronno torna in vetta, nel campionato maschile di serie B di volley: in casa ieri sera i caronnesi hanno battuto 3-1 lo Yaka Malnate, in un derby del Varesotto. Si è giocato per la 13 giornata.
Vittoria pesante, in casa, per la Pallavolo Saronno che battendo al Paladozio il Ciriè allontana le zone pericolanti della classifica, é finita 3-1.
Passo falso per la Miretti Limbiate che in trasferta ha perso 3-0 col Parella Torino, risultato che spinge i limbiatesi all’ultimo posto in graduatoria.
La Res Mozzate torna a respirare l’aria di vertice, vittoria interna 3-1 sull’Albisola.
Risultati
Garlasco-Diavoli rosa 3-2, Pallavolo Saronno-Ciriè 3-1, Rossella Ets Caronno-Yaka Malnate 3-1, Res Mozzate-Albisola 3-1, Parella Torino-Miretti Limbiate 3-0, Mondovì-Novi 3-2, Npsg La Spezia-Sant’Anna 3-1.