Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Dal prossimo 21 gennaio, ogni mercoledì mattina, dalle 8,30 alle 13 sarà possibile rivolgersi al punto unico di accesso alla Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, direttamente sul territorio di Ceriano Laghetto. In particolare, nella sede del “Polo sociale” che già ospita l’Amt, in via Cadorna 10, sarà operativo un nuovo sportello che offrirà una parte dei servizi della sede operativa della nuova Casa di Comunità avviata nei mesi scorsi a Lentate sul Seveso e punto di riferimento per i servizi medico-sanitari anche per Ceriano Laghetto. Allo sportello di Ceriano Laghetto saranno disponibili attività di accoglienza, orientamento e prima valutazione del bisogno di salute della persona. Si potrà avere supporto nell’attivazione dei servizi per i cittadini che vivono in una situazione di fragilità, con necessità di essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari.

Inoltre, allo stesso sportello verranno raccolte le richieste di attivazione Adi (assistenza domiciliare integrata), di forniture protesiche e di farmacia territoriale.

Per esempio, qui si potrà presentare richiesta di ausili in seguito a dimissioni ospedaliere, oppure avviare l’iter burocratico per l’erogazione della misura B1 o ricevere indicazioni sui percorsi di diagnosi e cura forniti dall’Asst.

In pratica, per una mattina alla settimana, i cittadini di Ceriano Laghetto, potranno ottenere lo stesso tipo di servizio senza andare nella sede della Casa di Comunità a Lentate sul Seveso.

L’accesso al nuovo sportello è libero e senza prenotazione.

“L’apertura dello sportello a Ceriano Laghetto consegue alla scelta politica di portare i servizi più vicino alle persone e rendere il sistema sociosanitario realmente accessibile – spiega l’assessora ai Servizi sociali, Francesca Sulis –. Il Punto unico di accesso fa capo alla Casa di Comunità ed è attivato a Ceriano come sportello territoriale decentrato, l’unico di questo tipo nell’ambito della stessa Casa di Comunità. Un elemento che rafforza il ruolo di Ceriano come presidio di prossimità nella rete dei servizi e dimostra come gli investimenti sul sociale messi in campo dall’Amministrazione stiano contribuendo a rendere il Comune sempre più attrattivo e centrale all’interno del sistema territoriale. Ringraziamo Asst Monza e Brianza per la collaborazione istituzionale.”

