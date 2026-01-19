Basket

CISLAGO – Prosegue la corsa del Cistellum Basket nelle zone alte della classifica del campionato di basket maschile di serie Dr1. Nel fine settimana la formazione cislaghese ha centrato un’altra vittoria importante, superando Bollate con il punteggio di 77-72.

La partita, disputata al Pala Ceriani, è stata combattuta e molto fisica, con continui ribaltamenti di fronte e grande intensità per tutti i quaranta minuti. Alla fine il Cistellum è riuscito a spuntarla grazie a maggiore lucidità nei momenti decisivi, confermando solidità e continuità di rendimento. Soddisfazione anche per il colpo d’occhio sugli spalti: numerosi tifosi hanno gremito il Pala Ceriani, sostenendo la squadra per tutta la gara e contribuendo al successo finale.

Un risultato che consente al Cistellum Basket di restare stabilmente nelle posizioni di vertice e di guardare con fiducia ai prossimi impegni di campionato.