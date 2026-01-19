Comasco

BREGNANO – Nei giorni scorsi si è svolta l’inaugurazione della nuova scuola secondaria di primo grado di Bregnano. A fare gli onori di casa la Elena Daddi, insieme alla dirigente scolastica Claudia Gambardella, che hanno tagliato il nastro con due alunni della scuola media alla presenza di numerosi cittadini, famiglie e studenti.

Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali, delle forze dell’ordine, diversi sindaci e amministratori locali, professionisti coinvolti nella progettazione e realizzazione dell’opera, associazioni del territorio e consiglieri comunali. L’inaugurazione si è aperta con la benedizione officiata da don Stefano, alla presenza del parroco don Eugenio.

Nel corso della mattinata sono intervenuti il sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti, l’onorevole Chiara Braga, l’assessore regionale Alessandro Fermi, il commissario dell’Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza Maria Grazia Sassi, il consigliere provinciale Maurizio Capitani, il capogruppo di maggioranza Corrado Raimondi, il sindaco di Cadorago Paolo Clerici, la presidente Uciim Simona Barberio e la dirigente scolastica Claudia Gambardella.

La nuova scuola rappresenta un intervento rilevante di riqualificazione e ampliamento del patrimonio pubblico. La struttura, moderna e funzionale, è stata progettata per una didattica inclusiva e orientata al futuro. Durante il suo intervento, la sindaca Elena Daddi ha espresso anche la dimensione umana di un percorso lungo e complesso, sottolineando l’impegno profuso dall’amministrazione comunale.

L’opera costituisce il più significativo investimento degli anni di mandato e conferma la scelta dell’amministrazione di destinare risorse a un’infrastruttura strategica per il futuro della comunità. La scuola è completata e pronta all’utilizzo; l’ingresso degli studenti avverrà a breve, una volta concluso l’iter amministrativo di competenza dell’istituto comprensivo.

(foto: il taglio del nastro)

