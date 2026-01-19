iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Si è svolto nella mattinata di sabato 17 gennaio al Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, il corso IRC per operatori non sanitari dedicato all’uso del defibrillatore (DAE). L’iniziativa, promossa dal Comune di Castiglione Olona, ha rappresentato un importante momento formativo rivolto ai cittadini.

Durante il corso sono state fornite le competenze di base per riconoscere un arresto cardiaco e intervenire correttamente nei primi minuti dell’emergenza, utilizzando il defibrillatore in modo consapevole ed efficace. Una formazione che può rivelarsi determinante in situazioni critiche e che punta a rendere la comunità sempre più preparata e attenta alla sicurezza sanitaria. L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento alla dottoressa Monica Breda per la preparazione, la competenza e la chiarezza con cui ha condotto l’attività, riuscendo a rendere comprensibili e concreti contenuti di fondamentale importanza.

Il corso si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche di primo soccorso, con l’obiettivo di trasformare ogni cittadino in una risorsa attiva in caso di emergenza.

(foto: un momento del corso)

