SARONNO – In occasione del Giorno della Memoria, il circolo della Bussola propone un incontro di approfondimento dedicato alla figura e al pensiero di Hannah Arendt, filosofa e politologa tra le più rilevanti del Novecento. L’appuntamento è in programma mercoledì 21 gennaio alle 21 a Casa di Marta, in via Petrarca 1, angolo via Piave.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Donne appassionate alla verità” e intende offrire una riflessione sul tema della responsabilità individuale e collettiva attraverso l’opera della pensatrice ebrea tedesca, allieva di Martin Heidegger e Karl Jaspers. Arendt è autrice di testi fondamentali come Vita activa, La vita della mente e Le origini del totalitarismo.

Al centro dell’incontro il libro “La banalità del male”, nato dalle cronache che Arendt scrisse negli anni Sessanta per il settimanale New Yorker in occasione del processo ad Adolf Eichmann, funzionario nazista responsabile dell’organizzazione delle deportazioni. Da quell’esperienza prese forma una delle analisi più discusse e influenti sul funzionamento del nazismo e sui meccanismi del male nella società moderna.

La figura di Hannah Arendt e il significato del suo pensiero saranno approfonditi da Alessandra Papa, docente di filosofia all’Università Cattolica di Milano e studiosa della sua opera. L’incontro, dal titolo Hannah Arendt: la banalità del male, si propone come momento di riflessione in vista della ricorrenza del 27 gennaio, all’interno di un percorso culturale promosso dal Circolo della Bussola in collaborazione con la comunità pastorale Crocifisso Risorto.

