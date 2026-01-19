I più letti di ieri, la premiazione delle vetrine con Confcommercio, truffa a Gerenzano e identità saronnese in dialetto
19 Gennaio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 18 gennaio, spiccano l’entusiasmo per il concorso delle vetrine natalizie, con oltre mille voti raccolti, e l’allarme per un falso volantino ministeriale diffuso a gerenzano. A Saronno si riflette sull’identità locale con l’editoriale in dialetto della sindaca, mentre da Saronno Civica arriva una nuova proposta per valorizzare i parchi urbani.
Grande partecipazione al concorso delle vetrine natalizie promosso da Confcommercio Ascom Saronno ilSaronno: più di mille voti hanno premiato i commercianti del territorio, in una gara che ha unito creatività e senso di comunità. Ecco le attività vincitrici.
Vetrine di Natale, una festa di partecipazione: oltre mille voti premiano il commercio del Saronnese. Ecco i vincitori
L’editoriale d’apertura del Saronno Sette questa settimana è firmato dalla sindaca Pagani è scritto in dialetto saronnese, in occasione della festa di Sant’Antonio. Un gesto simbolico per valorizzare tradizione e identità.
Sant’Antonio e il dialetto: la sindaca apre l’editoriale del Saronno Sette in saronnese per celebrare tradizione e identità
A Gerenzano è stato segnalato un volantino falso con il logo del Ministero dell’Interno che invita i cittadini a fornire dati personali. Si tratta di una truffa: l’amministrazione invita alla massima attenzione.
Falso volantino con il logo del Ministero dell’Interno: allarme truffe a Gerenzano
Saronno Civica rilancia la proposta di una fondazione per la gestione e valorizzazione dei parchi cittadini, da far nascere sull’area dell’ex Isotta Fraschini. Un progetto che punta a rafforzare il legame tra ambiente e cultura.
Dall’ex Isotta la proposta di Saronno Civica per una Fondazione parchi Saronno
