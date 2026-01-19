Softball

LEÓN – Quarta vittoria in altrettante partite per la Nazionale Italiana di Softball, che chiude in modo brillante la prima fase del raduno invernale in Messico superando ancora le Bravas de León. Davanti a oltre duemila spettatori, le azzurre si sono imposte per 6-1 in una serata di grande festa e sportività.

Protagonista assoluta in attacco Isabella Dayton, autrice di una prestazione di alto livello con due tripli e tre valide su quattro turni in battuta. Ottima anche la prova complessiva della pedana italiana: Lacatena, Verni e Nicolini hanno concesso pochissimo al lineup avversario, ben supportate da una difesa attenta.

L’Italia è passata subito in vantaggio grazie all’asse tra Dayton e la saronnese Barbara, ma le padrone di casa hanno trovato il momentaneo pareggio con Lauren Lucas. Le Azzurre hanno però ripreso il controllo del match nelle riprese centrali, tornando avanti con le valide della caronnese Sheldon e Longhi e con la volata di sacrificio di Rotondo. Il secondo triplo di Dayton e l’RBI di Piancastelli hanno poi indirizzato definitivamente la gara sul 4-1.

Nel finale l’Italia ha allungato fino al 6-1, chiudendo una partita gestita anche sul piano difensivo. A suggellare la serata, l’applauso del pubblico per entrambe le squadre in un clima di entusiasmo e sportività.

19012026