SARONNO – Lunedì 19 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si apre con cieli molto nuvolosi accompagnati da deboli piogge nelle prime ore, con un accumulo previsto di circa 0.6 mm. Nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento: le nubi tenderanno a diradarsi e le precipitazioni si esauriranno, lasciando spazio a un cielo più variabile nel pomeriggio.

Le temperature si manterranno su valori invernali contenuti, con una massima di 6°C e una minima di 4°C. I venti saranno deboli, inizialmente provenienti da Sud-Sudest e successivamente da Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo per la giornata odierna.

Per quanto riguarda la situazione a livello regionale, la Lombardia è interessata da infiltrazioni umide che determinano cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi su gran parte del territorio. Le precipitazioni rimarranno deboli e circoscritte, più probabili sulle Prealpi e localmente nelle zone pedemontane durante la mattinata, con tendenza a miglioramento anche in queste aree dal pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore )

