Città

SARONNO – Si terrà martedì 20 gennaio a Saronno la cerimonia per la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale. L’iniziativa è organizzata dal corpo di polizia locale della città, con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale.

Il programma prevede alle 16.15 il ritrovo in piazza Libertà, seguito dall’inquadramento dei reparti. Alle 17 è in calendario la santa messa nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, celebrata da monsignor Giuseppe Marinoni. Al termine della funzione religiosa è previsto un momento conviviale.

Alla cerimonia partecipano la sindaca Ilaria Maria Pagani e il comandante della polizia locale Claudio Borsani. Nell’ambito della ricorrenza viene inoltre ricordato il dipinto del pittore Arnaldo Fontana, donato al corpo di polizia locale.

(foto dalle celebrazioni di San Sebastiano nel 2025)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09