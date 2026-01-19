Cronaca

SARONNO – Le gomme a terra e una lunga riga lungo tutta la fiancata. È quanto si sono trovati davanti, nelle prime ore della mattinata, i residenti di via Lanino, nella zona del Retrostazione, dove un’auto parcheggiata in strada è stata presa di mira da ignoti.

La vettura, una Volkswagen Golf Variant, era in sosta quando qualcuno ha tagliato gli pneumatici e danneggiato pesantemente la carrozzeria, lasciando segni evidenti sulla fiancata. Un atto vandalico che ha causato danni consistenti e che ha immediatamente attirato l’attenzione di chi vive e lavora nella zona.

L’episodio si inserisce in un contesto già complesso. Il quartiere del Retrostazione, e in particolare via Lanino, è spesso al centro delle segnalazioni dei residenti, che da tempo lamentano problemi di degrado, scarsa illuminazione e una percezione diffusa di insicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne. Non è la prima volta che vengono segnalati danneggiamenti alle auto in sosta o episodi di vandalismo.

Il proprietario del veicolo ha presentato denuncia e sull’accaduto saranno svolti accertamenti per cercare di individuare i responsabili. Resta l’amarezza per il gesto che al momento appare come un mero vandalismo.

