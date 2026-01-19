Primo piano

SARONNO – Dopo anni di attesa e rinvii, si avvicina l’apertura ufficiale della Cascina della Vigna, nota anche come Cascina Paiosa. La struttura, situata tra le vie Trento e Togliatti a Cassina Ferrara, sarà finalmente accessibile alla cittadinanza a partire dalla primavera, grazie a un progetto di rilancio che punta sull’inclusione e sulla formazione dei più giovani.

Le attività verranno coordinate dallo Ial Lombardia, capofila dell’iniziativa, con l’obiettivo di trasformare la cascina in una base operativa per progetti di alternanza scuola-lavoro. Gli studenti saranno coinvolti in esperienze formative concrete, che spazieranno dall’accoglienza al punto ristoro, dalla manutenzione agli eventi aperti al pubblico.

A collaborare alla riattivazione del sito anche la cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà – CLS – e l’associazione Semplice Terra, già attiva in città con iniziative dedicate all’ambiente e all’inclusione. La rete permetterà di offrire diversi servizi: un infopoint dedicato al Parco Lura, percorsi educativi, momenti di socialità e un punto ristoro interno. In programma anche laboratori manuali e attività per studenti con disabilità.

Il percorso che ha portato alla riapertura è stato lungo e complesso. Dopo la demolizione della vecchia cascina, ormai inagibile, la nuova struttura era stata completata ma mai utilizzata a pieno. Le infiltrazioni d’acqua, i problemi agli impianti e la difficoltà nel trovare un gestore avevano bloccato ogni tentativo di apertura. Nel corso degli anni si erano comunque svolti alcuni eventi simbolici, tra cui una mostra fotografica che aveva temporaneamente restituito vita agli spazi.

La Cascina Paiosa rappresenta uno degli accessi principali al Parco Lura. Proprio qui saranno attivati progetti legati alla mobilità dolce, anche in collaborazione con Nordic Walking Saronno, e sarà potenziata l’area sosta per biciclette e pedoni. Il tutto con una visione di apertura e sicurezza, affinché la cascina diventi un presidio territoriale attivo, inclusivo e fruibile da tutti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09