SARONNO – La baracca in legno realizzata abusivamente nel parcheggio della Cascina Colombara è stata rimossa nella mattinata di oggi lunedì 19 gennaio dagli operai comunali, con il supporto della polizia locale. La casupola era stata costruita da un richiedente asilo e da settimane era al centro di segnalazioni e interventi.

La situazione aveva creato tensioni nel quartiere, con episodi di aggressioni e diverse denunce. Una vicenda che aveva acceso il dibattito politico, portando a prese di posizione pubbliche da parte della Lega con Claudio Sala e di Paolo Bocedi presidente di Sos Italia Libera che avevano chiesto un intervento deciso per ripristinare sicurezza e legalità nell’area.

Sulla questione era intervenuta anche la sindaca Ilaria Pagani, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione e il costante monitoraggio della situazione. La prima cittadina aveva rimarcato che ogni azione sarebbe stata condotta nel rispetto delle norme, chiarendo che il Comune si stava muovendo negli ambiti consentiti dalla legge.

Questa mattina l’intervento operativo, con lo sgombero e la rimozione della struttura abusiva. La polizia locale ha seguito le operazioni garantendo ordine e sicurezza durante le attività, mentre l’area è stata riportata alle condizioni originarie.