Cronaca

SARONNO – Nuovo intervento dei mezzi di soccorso nel Retrostazione per una persona che stava male dopo aver bevuto troppo. L’episodio si è verificato alle 5.30 di ieri in via Lanino. Si è trattato di un caso di intossicazione etilica che ha coinvolto un ragazzo di 19 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza base che ha prestato le prime cure al giovane.

Il ragazzo è stato quindi accompagnato all’ospedale di Saronno, dove è arrivato in codice verde. Le sue condizioni non sono risultate gravi. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo registrato nelle ultime settimane nella zona alle spalle della stazione ferroviaria centrale, in particolare nelle ore notturne e del primo mattino.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

19012026