SARONNO – Nuovo importante risultato per Saronno Servizi, che amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione nel campo dei servizi agli enti locali. A partire da giovedì 1 gennaio 2026 la società supporta il Comune di Pogliano Milanese nella gestione e riscossione dei tributi Imu e canone unico patrimoniale, oltre al servizio di pubbliche affissioni.

Si tratta di un incarico che rappresenta un riconoscimento concreto della qualità del lavoro svolto dalla ex municipalizzata saronnese, da anni punto di riferimento per numerosi Comuni. Saronno Servizi opera oggi con una gamma articolata di servizi a favore delle amministrazioni locali, affiancando gli enti nella gestione tributaria, nei servizi strumentali e nelle attività di supporto tecnico. Una crescita costruita nel tempo, che ha portato la società a essere presente in modo strutturato su territori appartenenti a quattro province: Varese, Milano, Monza Brianza e Como.

L’affidamento da parte del Comune di Pogliano Milanese conferma l’apprezzamento per un modello gestionale basato su competenza tecnica, affidabilità e attenzione ai cittadini, elementi che hanno permesso alla società di consolidare rapporti duraturi con diverse amministrazioni e di proporsi come interlocutore stabile e qualificato.

A sottolineare il valore di questo nuovo incarico è il presidente Pietro Insinnamo: “Questo affidamento conferma l’impegno costante di Saronno Servizi e valorizza i buoni risultati ottenuti in passato e nel presente, sia a Saronno sia negli altri Comuni con cui collaboriamo. È il riconoscimento di un lavoro portato avanti con continuità, investendo sulle competenze interne e su un’organizzazione capace di rispondere in modo concreto alle esigenze degli enti locali. Continueremo su questa strada, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti, trasparenti e vicini alle amministrazioni e ai cittadini”.

