SOLARO – Un urto frontale laterale tra due auto, avvenuto nel primo pomeriggio, ha provocato rallentamenti lungo la provinciale Saronno-Monza senza conseguenze per le persone coinvolte.

L’incidente si è verificato alle 15,30 all’altezza dell’intersezione con via Giovanni da Solaro. Coinvolte una Volkswagen e una Fiat Panda, entrate in collisione in un punto già noto per la complessità delle manovre di svolta. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l’impatto è stato frontale laterale, con danni evidenti soprattutto alle parti anteriori dei veicoli.

Non risultano feriti. In base a quanto riferito dai presenti, non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza e nessuno degli occupanti ha avuto bisogno di cure mediche. I conducenti sono scesi autonomamente dai mezzi e hanno atteso i rilievi.

L’incidente ha però avuto ripercussioni sulla viabilità: la corsia in direzione Monza è rimasta occupata dai veicoli incidentati per il tempo necessario alla messa in sicurezza e alle operazioni di rimozione, causando rallentamenti e code soprattutto nell’orario di punta pomeridiano.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire le responsabilità e ricostruire con precisione le fasi dello scontro sulla base delle testimonianze e delle tracce sull’asfalto.

