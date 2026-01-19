SARONNO – “Quando arriverà la Polfer a Saronno?” E’ la domanda schietta e diretta che arriva dalla capogruppo di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni, rivolta alla sindaca Ilaria Pagani e alla sua Amministrazione. Un interrogativo che riporta al centro il tema della sicurezza, in particolare nell’area della stazione ferroviaria di Saronno Centro.

Nel suo intervento Ciceroni riprende quanto dichiarato dall’Amministrazione nelle scorse settimane, quando la presenza della Polizia ferroviaria era stata indicata come certa entro la fine del 2025. Oggi, però, il quadro appare diverso. “La presenza della Polfer nella stazione ferroviaria di Saronno Centro, che era stata data per certa dall’amministrazione Pagani per la fine del 2025 mentre oggi scopriamo (sempre a detta della sindaco Pagani) che siamo fermi alla ‘roadmap’ (o per meglio capire, un cronoprogramma) per definire tempi e spazi di insediamento della Polizia Ferroviaria a Saronno, in collaborazione con Fnm”.

“Se siamo ancora alla ‘roadmap’ per la definizione degli uffici, quando arriverà la Polfer a Saronno?” insiste la capogruppo, sottolineando come l’assenza di date certe si traduca in un problema concreto per la città.

Il riferimento è alla situazione quotidiana della stazione e del Retrostazione, più volte finiti al centro della cronaca. “Intanto in stazione e nel Retrostazione le condizioni di sicurezza e degrado sono sempre più invivibili e non degne di Saronno e dei suoi cittadini”. Un quadro che, conclude Ciceroni, richiede risposte rapide e fatti concreti, perché il tema della sicurezza non può restare fermo a un cronoprogramma.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09