Solaro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Forza Italia Solaro circa i nuovi orari del municipio.

L’unico giorno in cui la maggior parte dei lavoratori può realisticamente recarsi in Comune senza chiedere permessi o ferie, gli uffici saranno aperti solo due sabati al mese. Tutti i mercoledì chiuso.

Il Comune di Solaro ha pubblicato i nuovi orari di apertura al pubblico. Dietro quella che viene presentata come una semplice riorganizzazione degli sportelli comunali si nasconde in realtà, l’ennesima decisione miope e profondamente ingiusta nei confronti dei cittadini che lavorano. Partiamo dal dato più grave: il sabato, l’unico giorno in cui la maggior parte dei lavoratori può realisticamente recarsi in Comune senza dover chiedere permessi o ferie, gli uffici saranno aperti solo due sabati al mese. Due. Come se lavorare dal lunedì al venerdì fosse una scelta individuale e non una condizione condivisa da migliaia di cittadini di Solaro. Questo significa una cosa molto semplice e molto concreta: chi lavora è penalizzato.

Chi ha un contratto a tempo pieno, chi lavora su turni, chi fa il pendolare, chi non può permettersi di perdere ore di lavoro o giornate di stipendio, sarà costretto a scegliere tra il proprio diritto al lavoro e l’accesso ai servizi comunali. Un Comune dovrebbe semplificare la vita dei cittadini, non complicarla. Ma la situazione peggiora se si guarda agli altri giorni della settimana. Perché solo due giorni alla settimana gli uffici restano aperti fino alle 17,45. Negli altri casi, la chiusura anticipata rende di fatto impossibile per un lavoratore presentarsi agli sportelli senza ricorrere a permessi, ferie o favori sul posto di lavoro. E’ questa l’idea di “servizio pubblico” che ha in mente questa amministrazione?

Questa scelta rivela una visione distante dalla realtà quotidiana. Un’amministrazione che governa come se tutti avessero la mattina libera, come se il lavoro fosse un’eccezione e non la regola. Come se il tempo dei cittadini valesse meno dell’organizzazione interna degli uffici. E qui sta il punto politico centrale: un Comune non è un’azienda privata che decide quando aprire in base alla propria comodità, ma un’istituzione che dovrebbe organizzarsi in funzione di chi paga le tasse e manda avanti la città. I lavoratori non sono cittadini di serie B. Non possono essere sistematicamente ignorati. A Solaro, invece, accade esattamente questo. Si chiede ai cittadini di essere efficienti, puntuali, rispettosi delle regole. Ma quando chiedono servizi accessibili, trovano porte chiuse. O aperte solo a metà, solo qualche volta, solo se riescono a incastrare la propria vita lavorativa con orari pensati senza alcuna attenzione sociale. Questa non è modernizzazione. Non è attenzione ai cittadini.

E’ una scelta politica precisa, che scarica i disagi sui più deboli dal punto di vista del tempo disponibile: i lavoratori. E allora la domanda è inevitabile: per chi governa davvero questa amministrazione? Per chi ha la mattina libera? Per chi può prendersi permessi senza problemi? O per una comunità fatta in gran parte di persone che lavorano e chiedono solo di poter accedere ai servizi pubblici senza essere penalizzati? Solaro merita un Comune aperto, accessibile, vicino alla realtà delle persone. Questi orari vanno nella direzione opposta. E come opposizione, il nostro compito è dirlo con chiarezza, senza sconti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09