Calcio

SARONNO – Intenso weekend sportivo quello appena trascorso nel Saronnese. Per quanto riguarda il calcio, in Eccellenza spicca il pari ottenuto con merito dal Fbc Saronno in casa della capolista Arconatese mentre l’Ardor Lazzate non è più ultima, ha proseguito la serie positiva battendo l’Arcellasco. Solo un pari per la Caronnese in casa con Magenta.

In Promozione, pesantissimo il successo dell’Aurora in un derby locale ha superato l’Universal Solaro. In Seconda categoria vittorie per Amor sportiva e Frazione calcistica Dal Pozzo.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Calcio 1′ e 2′ categoria

3′ categoria

Primavera 2

Basket

Delusione per la Robur Saronno battuta anche nella seconda giornata di ritorno del campionato di basket serie B Interregionale, pesante sconfitta sul campo della non trascendentale Orobica Bergamo e situazione sempre più difficile in classifica, i roburini sono penultimi.

Volley

Buone notizie per le squadre locali. La Rossella Caronno ha vinto ed è tornata in vetta; la Pallavolo Saronno si è tolta la soddisfazione di superare la corazzata Ciriè.

19012026