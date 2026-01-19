Tutto lo sport locale: brilla il Fbc Saronno, Caronnese solo pari, all’Aurora il derby. Pesante ko della Robur basket
19 Gennaio 2026
SARONNO – Intenso weekend sportivo quello appena trascorso nel Saronnese. Per quanto riguarda il calcio, in Eccellenza spicca il pari ottenuto con merito dal Fbc Saronno in casa della capolista Arconatese mentre l’Ardor Lazzate non è più ultima, ha proseguito la serie positiva battendo l’Arcellasco. Solo un pari per la Caronnese in casa con Magenta.
In Promozione, pesantissimo il successo dell’Aurora in un derby locale ha superato l’Universal Solaro. In Seconda categoria vittorie per Amor sportiva e Frazione calcistica Dal Pozzo.
Serie D
Calcio Serie D: Varesina ancora ko in casa, passa anche il Sondrio
Eccellenza
Calcio Eccellenza, tra Arconatese e Fbc Saronno prevalgono le emozioni: pari combattuto
Calcio Eccellenza: Ardor Lazzate, la serie positiva continua. Doppietta di Torraca
Promozione
Promozione, United travolgente a Vittuone, l’Aurora fa suo il derby con il Solaro. Ceriano KO a Gallarate
Calcio 1′ e 2′ categoria
Calcio 1′ e 2′ cat. locale: vittoriose Pro Juve, Dal Pozzo, Amor Sportiva; male Gerenzanese e Cistellum
Calcio, 2’ Cat Monza : un punto a testa per Cogliatese e Cassina Nuova
3′ categoria
Calcio 3′ cat. A, esordio perfetto per Melinte, Arluno sommerso dall’Equipe Garibaldi
Primavera 2
Basket
Delusione per la Robur Saronno battuta anche nella seconda giornata di ritorno del campionato di basket serie B Interregionale, pesante sconfitta sul campo della non trascendentale Orobica Bergamo e situazione sempre più difficile in classifica, i roburini sono penultimi.
Volley
Buone notizie per le squadre locali. La Rossella Caronno ha vinto ed è tornata in vetta; la Pallavolo Saronno si è tolta la soddisfazione di superare la corazzata Ciriè.
