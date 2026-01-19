Saronnese

UBOLDO – Lu-Ve Group in crescita: nel 2025, il gruppo chiude il 2025 con un incremento considerevole rispetto allo scorso anno, così come evidenziano i documenti contabili ufficiali.

LU-VE Group comunica i risultati chiave al 31 dicembre 2025:

il fatturato prodotti nel quarto trimestre 2025 raggiunge 163,3 milioni euro (con un incremento del 10,2 % rispetto allo stesso dato del 2024);

il portafoglio ordini al 31 dicembre 2025 ammonta a 233,7 milioni euro, registrando un aumento del +34,2% rispetto a dicembre 2024.

Lu-Ve Group è una delle principali aziende industriali al mondo specializzata nella progettazione e produzione di scambiatori di calore ad aria altamente ingegnerizzati e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza per applicazioni commerciali, industriali e tecnologiche. Fondata nel 1986, è cresciuta fino a diventare un attore globale nel settore Hvacr, ed è nota per il suo forte impegno verso l’innovazione. Lu-Ve Group ha una rete di 20 stabilimenti di produzione (in 9 paesi) e 35 uffici commerciali in Europa, Asia e Nord America, servendo clienti in oltre 100 paesi. Il portafoglio dell’azienda comprende scambiatori di calore ad aria, condensatori, dry cooler, unità ventilate e porte in vetro per banchi e armadi refrigerati, con applicazioni che spaziano dalla catena del freddo e dal raffreddamento dei data center alla refrigerazione industriale, alla produzione di energia, alle applicazioni mobili e all’aria condizionata. La forza del Gruppo sta in oltre 4.000 persone altamente qualificate. LU-VE Group è molto impegnato nella R&s e collabora attivamente con numerose università in tutto il mondo, per guidare l’innovazione e fornire soluzioni avanzate di scambio termico.

