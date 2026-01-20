Calcio Eccellenza, mister Petrone (ex Fbc Saronno) nuovo tecnico dell’Arcellasco
20 Gennaio 2026
SARONNO – L‘ex tecnico del Fbc Saronno, Luigi Luca Petrone, è il nuovo allenatore dell’Arcellasco (Eccellenza) dopo l’esonero ieri di Claudio Nava. I tifosi saronnesi ricorderanno Petrone alla guida del Fbc dieci anni in Eccellenza, la stagione prima sulla panchina della juniores della Caronnese.
Per il tecnico il compito è ora quello di risollevare le sorti della formazione di Erba, impegnata nella lotta per la salvezza.
Classifica
19′ giornata (2′ di ritorno): Arconatese 46, Solbiatese 35, Caronnese 33, Legnano 32, Vergiatese 30, FBC Saronno 29, Magenta 27, Besnatese 26, Lentatese 25, Rhodense 24, Sedriano 23, Vis Nova Giussano 23, Sestese 20, Mariano 20, Alta Brianza 19, Arcellasco 18, Ardor Lazzate 16, Vigevano 15.
(foto archivio: a sinistra mister Luigi Luca Petrone, ex Fbc Saronno)
