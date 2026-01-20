Eventi

CISLAGO – Cosa significa educare oggi? È possibile essere genitori presenti nell’era frenetica del digitale? Sono domande cruciali quelle che animeranno la serata di sabato 24 gennaio, alle 21, il salone don Alberto dell’oratorio Sacro Cuore. L’incontro, dal titolo emblematico “Una generazione senza adulti“, gode del patrocinio del comune di Cislago e promette di essere un momento di profonda riflessione collettiva sul tema dell’educazione.

L’ospite d’eccezione sarà Silvano Petrosino, noto filosofo e professore ordinario di antropologia filosofica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Petrosino, i cui studi si concentrano sul delicato rapporto tra razionalità e moralità, sull’analisi della struttura dell’esperienza e sul desiderio umano, guiderà il pubblico nel labirinto della “sfida educativa” contemporanea.

In un’epoca in cui molti cercano risoluzioni rapide e di comodo ai problemi educativi, l’incontro si pone l’obiettivo opposto: cercare le domande giuste, quelle che permettono di scovare le vere risposte. La tesi di fondo è che ci troviamo di fronte a una generazione che fatica a trovare punti di riferimento adulti solidi, perdendosi nelle complessità di un mondo sempre più mediato dagli schermi.

L’appuntamento rappresenta un’occasione preziosa per genitori, educatori e cittadini che desiderano approfondire le dinamiche del rapporto tra generazioni. L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutta la cittadinanza. La comunità è invitata a partecipare numerosa per trasformare una serata invernale in un’opportunità di crescita e consapevolezza comune.

