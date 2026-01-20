Cronaca

COMO – Controlli serrati in tutta la provincia contro il lavoro irregolare e le carenze in materia di sicurezza nei cantieri. È il bilancio tracciato dai carabinieri al termine di una serie di verifiche avviate a partire da settembre 2025. Nel periodo considerato sono stati adottati sei provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di altrettanti cantieri, dove sono emerse gravi inadempienze sulle misure di sicurezza, tali da mettere seriamente a rischio l’incolumità dei lavoratori.

Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 75 mila euro, mentre le ammende penali hanno superato i 126 mila euro. Dati che confermano un quadro ancora critico sotto il profilo della prevenzione degli infortuni e del rispetto delle norme nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore edile. Accanto a questo, emerge però un elemento considerato positivo sul fronte del lavoro nero. Su 47 lavoratori complessivamente controllati, solo uno è risultato non regolarmente assunto. Un dato che indica una maggiore attenzione delle imprese alla regolarizzazione contributiva e previdenziale.

(foto archivio)

