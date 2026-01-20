SARONNO – La cultura della prevenzione passa anche dai banchi di scuola. Mercoledì 14 gennaio il Lions Club Saronno Host Solidalia ha promosso un incontro formativo con le classi quarte del liceo classico S. M. Legnani, coinvolgendo complessivamente 249 studenti in un momento di confronto su temi centrali per la salute dei più giovani.

L’iniziativa ha affrontato argomenti legati alla salute e alla prevenzione, agli stili di vita sani, all’importanza della diagnosi precoce e ai tumori che possono colpire anche in età giovanile. Un percorso pensato per fornire strumenti concreti di consapevolezza e informazione, invitando i ragazzi a prendersi cura di sé e a non sottovalutare i segnali del proprio corpo.

L’incontro ha registrato una partecipazione attenta e attiva da parte degli studenti, che hanno seguito con interesse gli interventi e il dibattito. Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica e dai docenti presenti, che hanno sottolineato il valore educativo di iniziative capaci di integrare la didattica con temi di cittadinanza e benessere.

