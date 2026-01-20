Primo piano

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia in merito all’ex Isotta Fraschini.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia e il consigliere indipendente Luca Amadio, insieme agli amici del club locale del partito, hanno potuto dare una prima disamina alla documentazione relativa al progetto Isotta Fraschini, un intervento di rilevante dimensione e complessità, destinato ad incidere in modo significativo sull’assetto urbanistico, economico e sociale della città.

La documentazione è stata resa disponibile a ridosso della discussione in Consiglio Comunale, con tempi che hanno reso più complessa – se non impossibile – un’analisi pienamente approfondita di un progetto di tale portata.

Nonostante le richieste di rinvio avanzate dall’intera opposizione, la maggioranza ha ritenuto di procedere comunque, sostenendo – tramite il presidente del consiglio comunale – che il PII Isotta possa essere considerato “un progetto come gli altri”; un progetto “che a noi piace”, come dichiarato dalla sindaca Pagani a conclusione della seduta del 22 dicembre 2025 del consiglio. Una valutazione che non appare condivisibile.

Sulla base della documentazione disponibile, il progetto Isotta appare differenziarsi da altri interventi per dimensioni e rilevanza strategica, richiedendo pertanto un livello di attenzione e di approfondimento superiore. In questo quadro, sarebbe stato opportuno garantire un percorso decisionale improntato alla massima trasparenza, al pieno rispetto del principio della par condicio tra operatori e a una rigorosa tutela dell’interesse pubblico, considerata la rilevanza dell’area interessata e le conseguenze di lungo periodo per la città.

In tale contesto, Forza Italia ha presentato, ad oggi, 11 (undici) interrogazioni a risposta scritta, rivolte alla sindaca, agli assessori e agli uffici competenti, al fine di ottenere chiarimenti, integrazioni documentali e precisazioni su numerosi aspetti che risultano ancora non sufficientemente definiti o chiariti. Tra questi: le modalità di bonifica degli inquinanti, le destinazioni d’uso previste, l’impatto sulla viabilità, sulla popolazione e sui servizi, la rinuncia alla proprietà comunale del futuro parco, le manutenzioni, i parcheggi, le compensazioni tra oneri e opere, i criteri di calcolo dei costi, la regolamentazione dell’uso del parco e ulteriori profili rilevanti.

Dalle risposte che verranno fornite dipenderà la possibilità per la minoranza consiliare di acquisire una conoscenza completa del progetto e di formulare osservazioni puntuali, coerenti e migliorative nei tempi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

Non può tuttavia non rilevarsi come la tempistica adottata rischi di limitare gli spazi di approfondimento propri del consiglio comunale, chiamato ad esprimersi su una scelta di straordinaria importanza per il futuro di Saronno. Una scelta che meriterebbe un confronto ampio, informato e realmente partecipato.

Desta perplessità la valutazione completamente favorevole della Giunta e della maggioranza, considerata la presenza di elementi che richiedono ulteriori chiarimenti e approfondimenti, nonché il fatto che il progetto venga straordinariamente promosso dall’Amministrazione anche mediante i canali istituzionali, con un livello di esposizione comunicativa rilevante.

Forza Italia ribadisce il proprio impegno a mantenere alta l’attenzione su questo progetto, senza accontentarsi di risposte generiche o incomplete. Considerata la rilevanza dell’operazione, riteniamo legittimo e opportuno che la valutazione non si esaurisca nel solo ambito tecnico-amministrativo locale, ma si estenda necessariamente agli organi competenti di livello superiore, cui l’ordinamento affida la vigilanza sulla correttezza contabile, sulla legittimità degli atti, sull’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa e sulla effettiva sussistenza dell’interesse pubblico.

In questo quadro, i consiglieri di Forza Italia e l’indipendente Amadio sono pronti a svolgere fino in fondo il proprio ruolo, nell’esercizio del mandato ricevuto dai cittadini, affinché un progetto così rilevante venga affrontato con il rigore, la chiarezza e il senso di responsabilità che la città di Saronno merita.

