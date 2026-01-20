SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 19 gennaio, spiccano l’attesa per la riapertura di cascina Paiosa, un incidente senza feriti sulla Saronno-Monza e alcuni episodi di cronaca che riaccendono i riflettori sulla sicurezza urbana. Ampio interesse anche per l’intervento di rimozione di una baracca abusiva nel parcheggio della Colombara.

Cresce l’attesa per la riapertura di cascina Paiosa, dove prenderanno vita un punto ristoro, un infopoint naturalistico e una ciclofficina, in un progetto che unisce riqualificazione ambientale e servizi per cittadini e visitatori.

Traffico rallentato ma nessuna conseguenza per le persone nello scontro frontale-laterale avvenuto a Solaro lungo la Saronno-Monza, dove due auto si sono urtate per cause ancora da chiarire.

È stata rimossa la baracca abusiva nel parcheggio alla Colombara, spesso oggetto di segnalazioni per degrado: l’intervento ha restituito decoro e sicurezza all’area.

Preoccupazione in via Lanino per l’ennesimo atto vandalico: un’auto è stata trovata con le gomme tagliate e la fiancata rigata, alimentando le lamentele per la situazione del retrostazione.

