Softball

LEON – Arriva il primo stop del raduno messicano per la Nazionale italiana di softball, sconfitta 5-2 dalle Diablos Rojas nella prima delle due amichevoli in programma a Città del Messico.

Le azzurre hanno faticato in avvio contro le campionesse in carica della Liga Mexicana de Softbol, trovandosi sotto 4-0 dopo le prime tre riprese. Davanti a un pubblico numeroso, l’Italia ha provato a rientrare nel finale, ma il tentativo di rimonta non è bastato per cambiare l’esito dell’incontro.

La squadra guidata dall’head coach Craig Montvidas arrivava alla partita imbattuta nel tour messicano, con quattro vittorie ottenute contro le Bravas de León. In pedana di lancio si sono alternate Bigatton, Verni e Nicolini.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: Italia a in Messico)

20012026