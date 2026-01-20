Sport

SARONNO – Nel weekend appena trascorso si è disputato il primo appuntamento nazionale federale dell’anno per il karate italiano: sabato 17 e domenica 18 gennaio, al Palasport Arcella di Padova, si è svolta l’Open league senior, competizione individuale ed a squadre dedicata esclusivamente alle classi seniores.

La giornata di sabato è stata interamente dedicata al kumite individuale (combattimenti), con le categorie femminili e maschili, mentre la domenica si sono disputate le gare di kata individuale, oltre a quelle a squadre sia di kumite che di kata. Gare intense e combattute, con la partecipazione di tantissimi atleti provenienti da tutto il territorio nazionale e non solo. Alcune categorie hanno infatti visto la presenza di atleti stranieri, tra cui una rappresentativa della nazionale bosniaca, che ha contribuito ad alzare ulteriormente il livello della competizione.

Tra le donne spicca la saronnese Alessandra Bossi (Cao Karate Team), atleta appena diciottenne della categoria U21, che con un’ottima performance ha saputo farsi largo tra le atlete seniores, conquistando il gradino più alto del podio nel kumite individuale -50 kg: un risultato di grande prestigio per iniziare una stagione lunga e ricca di impegni.

La principale novità dell’evento ha riguardato le sfide a squadre del kumite con i “team mixed open”, formati da sei elementi (tre maschi e tre femmine), senza distinzioni di peso. Questa formula ha reso la gara ancora più avvincente e spettacolare ed è stata vinta dalla rappresentativa del Ctr Lombardia, con premi in denaro in palio per le prime due squadre classificate.

Ottima affluenza di pubblico per questa manifestazione patrocinata dal sindaco di Padova presente alle premiazioni insieme al presidente Filkam sezione Karate Davide Benetollo ed al consigliere federale Alessia Coppola Neri.

