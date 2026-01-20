Altre news

SARONNO – Martedì 20 gennaio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, con la presenza di nubi sparse nelle ore mattutine ma senza precipitazioni attese nelle prossime ore.

Le temperature si manterranno su valori invernali, con una minima attesa di 1°C nelle prime ore del giorno e una massima che non supererà i 7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà debole: al mattino i venti soffieranno da Sud, mentre nel corso del pomeriggio ruoteranno da Ovest-Sudovest, mantenendo comunque intensità contenuta. Non sono presenti allerte meteo per la giornata odierna.

Nel corso della giornata è previsto un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampi rasserenamenti in serata che porteranno cieli sereni o poco nuvolosi. La stabilità è garantita da un aumento della pressione atmosferica che interessa gran parte della regione.

In Lombardia, la situazione meteo si presenta simile a quella di Saronno: sulle basse pianure, compreso il Milanese e il Varesotto, sono previsti cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a schiarite nel corso della giornata. Anche sulle pedemontane e nelle aree prealpine si osserveranno nubi alternate a schiarite, in un contesto stabile e senza precipitazioni.

