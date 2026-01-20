Solaro

SOLARO – Incontro istituzionale in Prefettura tra i vertici del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea e il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli. Al tavolo il presidente Claudio Meroni, il direttore generale Attilio Fiore e il comandante della polizia locale Claudio Attilio Camisasca. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i principali progetti del Parco legati alla tutela ambientale, alla sicurezza, alla protezione civile e all’educazione ambientale, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e il coordinamento sul territorio.

Il Parco (la cui sede si trova all’ex Polveriera di Solaro) si estende su tre province (Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Como) e coinvolge 11 Comuni lariani, confermandosi una risorsa strategica per il territorio. Un’area vasta e articolata che rappresenta una risorsa strategica sotto il profilo ambientale, sociale e della sicurezza. L’incontro ha confermato l’importanza del dialogo tra istituzioni per sostenere e sviluppare iniziative a servizio dell’ambiente e delle comunità locali.

(foto: i presenti all’incontro che si è svolto alla prefettura di Monza)

