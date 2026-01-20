Comasco

ROVELLO PORRO – Sono iniziati in questi giorni i lavori per la preparazione del gigantesco fantoccio del Genè, simbolo di una tradizione che tornerà protagonista a fine mese. A occuparsi dell’allestimento sono i volontari dell’associazione Ave di Rovello Porro, impegnati come ogni anno nella costruzione del grande fantoccio destinato al rogo conclusivo.

L’appuntamento con il tradizionale rogo del Genè è fissato per sabato 31 gennaio. Dal mattino il fantoccio sarà collocato in piazza Porro, dove resterà esposto agli sberleffi della cittadinanza, secondo una consuetudine che si rinnova di anno in anno. La sera, alle 20.30, è prevista la partenza del grande corteo da piazza Porro, con il boia, diretto verso l’area feste di via Luini. Qui, dopo il consueto processo simbolico, il Genè verrà dato alle fiamme, chiudendo uno degli eventi più attesi dell’inverno rovellese.

La manifestazione è promossa con il coinvolgimento delle realtà locali, dalla parrocchia all’oratorio, ed è patrocinata dal Comune di Rovello Porro. Anche quest’anno il lavoro dei volontari rappresenta il primo passo per riportare in paese una tradizione che unisce folklore, partecipazione e senso di comunità.

