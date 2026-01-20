Groane

SOLARO – In occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono del corpo di polizia locale, è stato organizzato come lo scorso anno un momento di incontro con il comando del Comune di Solaro in cui sarà presentato il report delle attività svolte nel corso del 2025. Molteplici sono i compiti svolti dagli agenti sul territorio comunale, ad esempio: l’attività di polizia stradale, il presidio delle scuole, i pattugliamenti serali, la gestione del mercato e dei venditori ambulanti, la rimozione di veicoli abbandonati, gli accertamenti dell’inosservanza delle regole sulla raccolta differenziata. Il momento di riconoscimento del lavoro dell’anno comincerà sabato 24 gennaio alle 9 con la santa messa alla Chiesetta di San Pietro celebrata dal Parroco don Sergio Tomasello, con la lettura della preghiera del vigile urbano. Si proseguirà alle 10.30 nella sala consigliare di Villa Borromeo con l’illustrazione del report annuale di servizio, al termine del quale sarà offerto ai presenti un buffet.

“Tengo particolarmente a questo momento dell’anno in cui la polizia locale di Solaro – commenta Serena Nasta, assessore alla partita – incontra i cittadini per raccontare il proprio lavoro, spesso troppo frettolosamente ridotto nella mentalità corrente al “fare multe”. Vorrei sottolineare che oggi giorno gli agenti si trovano ad essere il primo baluardo rispetto a tante situazioni difficili, sulle strade ma non solo. Desidero cogliere questa occasione per ringraziare la nostra Polizia Locale per il lavoro svolto e per la grande disponibilità manifestata rispetto alle richieste dell’Amministrazione Comunale, oltre che per la proficua collaborazione con le Forze dell’Ordine. Ed invito la cittadinanza a partecipare per conoscere meglio quelli che sono i compiti e l’impegno del comando locale”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09