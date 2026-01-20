Città

SARONNO – Due piccoli angeli che da secoli osservano silenziosi i fedeli oggi chiedono aiuto. L’umidità sta infatti danneggiando i due “angeli chierichetti” attribuiti a Bernardino Luini, custoditi nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, e si rende necessario un intervento di tutela per preservarli dal degrado.

Le opere, parte integrante del patrimonio artistico e religioso della città, presentano segni evidenti legati all’umidità dell’ambiente, un problema che nel tempo rischia di compromettere in modo irreversibile colori e supporti. Da qui l’appello lanciato dal Santuario alla comunità: servono risorse per avviare le operazioni di protezione e conservazione.

Il coinvolgimento dei cittadini è al centro dell’iniziativa. In sacrestia è disponibile il “Registro dei Benefattori del Santuario Beata Vergine dei Miracoli”, dove è possibile lasciare la propria firma insieme a un’offerta. Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, che permette a ciascuno di sentirsi parte attiva nella difesa di un bene comune.

Per chi preferisce contribuire a distanza è attiva anche la possibilità di effettuare una donazione tramite bonifico. L’Iban indicato è: IT19H084305052000000340214. Le risorse raccolte saranno destinate agli interventi necessari per contrastare i danni causati dall’umidità e garantire una corretta conservazione delle opere.

Proteggere gli angeli chierichetti del Luini significa salvaguardare la memoria e la bellezza che attraversano le generazioni. Un impegno collettivo, fatto di piccoli contributi, che può fare la differenza e assicurare a queste opere un futuro ancora lungo tra le mura del Santuario.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09