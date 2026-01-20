Città

SARONNO – Sabato 31 gennaio, alle 17.30, il Foyer del teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà “In bocca al Lupo!”, reading teatralizzato in omaggio al grande scrittore Stefano Benni, recentemente scomparso.

L’iniziativa, promossa dall’associazione artistico-culturale Helianto, vedrà in scena una decina di attori dell’associazione e della scuola di Teatro Giuditta Pasta, impegnati in un percorso corale che restituisce, nell’arco di circa un’ora, la voce multiforme di Benni: scrittore, poeta e drammaturgo tra i più originali e riconoscibili del panorama culturale italiano.

Durante lo spettacolo verranno proposti estratti da romanzi, racconti, poesie e monologhi, in una sequenza pensata per attraversare i temi, il linguaggio e l’ironia che hanno reso Benni un autore amatissimo da generazioni di lettori e spettatori.

“In bocca al Lupo!” si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo l’occasione di riscoprire, o incontrare per la prima volta, un autore che ha saputo parlare al teatro, alla letteratura e alla coscienza civile con una voce inconfondibile. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

(foto archivio)

