Cronaca

SARONNO – È stato il comportamento spaesato di un uomo, nei pressi di un bar, a far scattare la richiesta di aiuto alla polizia locale.

L’episodio è avvenuto ieri, lunedì 19 gennaio, intorno alle 17 nella zona di via San Giuseppe. Alcuni avventori del locale, notando lo stato confusionale di un 51enne che non riusciva a capire dove si trovasse, hanno contattato il comando della polizia locale chiedendo un intervento.

Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno avvicinato l’uomo, rassicurandolo e cercando di ricostruire con calma la situazione. Dopo alcuni minuti di dialogo sono riusciti a identificarlo e a chiarire le sue condizioni, escludendo la necessità di un intervento sanitario.

Conclusa l’identificazione, gli operatori hanno accompagnato il 51enne fino alla sua abitazione, assicurandosi che potesse rientrare in sicurezza. L’intervento si è chiuso senza criticità, grazie anche alla segnalazione tempestiva dei presenti e all’efficace e comprensiva azione degli agenti.

