SARONNO – Arrivano dal consigliere comunale delegato alla sostenibilità ambientale Simone Galli le prime risposte sulle novità del servizio di raccolta del verde.

Nel calendario della raccolta differenziata distribuito nelle scorse settimane non sono state indicate le date dedicate al ritiro del verde. Un’assenza che non è passata inosservata e che ha generato dubbi e richieste di chiarimento da parte dei cittadini.

A inizio gennaio l’Amministrazione comunale, con un post pubblicato su Facebook, ha spiegato che per accedere al servizio sarà necessaria una registrazione preventiva e obbligatoria. Nello stesso messaggio veniva anticipato come tutte le informazioni operative sarebbero state comunicate nel corso del mese di gennaio.

Nel frattempo le richieste non sono mancate. Nelle ultime settimane agli uffici competenti sono arrivate mail e telefonate, mentre il tema è stato ampiamente discusso anche sui social. In particolare, numerosi interventi sono comparsi sul gruppo “Sei di Saronno se”.

Proprio su questo spazio è arrivata la prima risposta ufficiale. Il consigliere comunale delegato Simone Galli, che nel mese di dicembre è stato delegato alla sostenibilità ambientale, è intervenuto invitando ad attendere. “Amsa sta predisponendo la modulistica da compilare per iscrizione al servizio di raccolta a domicilio. Verrà fatta apposita comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale”.

Al momento, dunque, resta confermata la necessità di un’iscrizione per usufruire del servizio di raccolta del verde, mentre modalità e tempi saranno definiti con una comunicazione dedicata attesa nelle prossime settimane.

