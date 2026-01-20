Cronaca

SARONNO – La polizia locale e gli operai comunali, nella giornata di ieri, hanno sgomberato la baracca di legno nel parcheggio alle porte della Cascina Colombara, ma il senzatetto richiedente asilo non si è arreso. In mattinata ha assistito alle operazioni di sgombero e nel pomeriggio, intorno alle 18, è tornato nel parcheggio. Con solo un baule e qualche coperta. Si è sdraiato a terra nonostante le temperature vicine allo zero. Alle 20,30, quando i residenti sono rientrati dal lavoro, lo hanno trovato lì. “Abbiamo più paura di prima adesso – spiegano – dopo le aggressioni e le minacce pronunciate dopo lo sgombero temiamo nuovi episodi di violenza”. Nelle ultime settimana ci sono stati diversi problemi dall’aggressione ad una donna a quelle a cani e gatti del quartiere.

A dare voce a questa paura è anche il presidente di Sos Italia Libera Paolo Bocedi: “Sono letteralmente senza parole. Quando i residenti mi hanno chiamato ieri sera pensavo di poter parlare dello sgombero e dell’intervento della polizia locale e invece… una beffa allo Stato, alle leggi, alle istituzioni, alle legittime richieste di serenità dei cittadini”.

Bocedi continua: “Capisco le preoccupazioni di chi è stato aggredito, di chi vive con questa paura ormai da settimane e non posso che rilanciare il mio appello affinché lo Stato dimostri di esserci per questi cittadini, che hanno diritto a una quotidianità serena”.

